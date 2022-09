"And yerimiz Vətən" adlı filmin nümayişi olub - VİDEO

Lənkəran şəhər 9 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasında 27 Sentyabr - Anım gününə həsr olunan tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Tarix yazan zirvədəkilər" adı altında keçirilən tədbirdə bağçanın musiqi rəhbəri Təranə Əliyevanın müəllifi olduğu "And yerimiz vətən"adlı filmin nümayişi olunub. Şəhid anaları, ailələri, övladları, müharibə iştirakçıları tədbirdə iştirak edib. Tədbirin keçirilməsində məqsədin şəhidlərimizi yad etmək, qəlblərdə yaşatmaq, xatirəsini uca tutmaq və gələcək nəsillərə tanıtmaq olduğu bildirilib.

