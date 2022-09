​“Fənərbaxça”ya ŞOK - Ayrılmağa qərar verdi

“Fənərbaxça”nın baş məşqçisi Jorje Jesuş klubdan ayrılmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliyanın “Record” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Jesuş Braziliyaya qayıtmaq istəyir. İddialara görə, o hətta “Atletiko Minerio” klubu ilə danışıqılar aparıb. Bildirilir ki, Jesuş “Fənərbaxça”da özünü xoşbəxt hiss etmir. “Fənərbaxça” isə Jesuşun klubdan ayrılacağı barədə iddiaları təsdiq etməyib. Bildirilib ki, baş məşqçi ilə müqaviləni yeniləmək üçün danışıqlar aparılacaq.

Qeyd edək ki, Jorje Jesuş mövsümün əvvəlindəki uğursuzluqlardan sonra klubu irəliyə daşıya bilib. Türk mütəxəssislər “Fənərbaxça”nın çempionluq yarışında iddialı olduğunu bildirib.

“Fənərbaxça” azərkeşləri Jesuşun oyun tərzini bəyənir.



