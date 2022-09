Putinin əhvalı pisdir - Mübarizə aparır amma...

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin orduda etdiyi təyinatlar nəticə verməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN televiziyası məlumat yayıb. Bildirilir ki, təyinatlardan sonra orduda xaos yaşanıb. İddialara görə, Ukrayna ordusunun hücumlarından sonra çox sayda rus hərbçi cəbhədən qaçıb. ABŞ kəşfiyyatının məlumatına görə, səfərbərliyə baxmayaraq Rusiyanın çox sayda əsgəri cəbhəyə toplaması real deyil. “Putin Ukraynada qalib gəlmək üçün mübarizə aparır. Lakin ordunun uğursuzluğu onun əhvalını pozub” - ABŞ mənbələri yazır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.