Sosial şəbəkələrdə Əmini üçün aksiya - Milyonlarla insan etiraz edir

Əxlaq polisi tərəfindən hicabı düzgün taxmadığı üçün öldürdüyü iddia edilən Məhsa Əmini üçün təkca İranda yox, bütün dünyada etirazlar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tviter sosial şəbəkə platformasında 30 milyondan çox şəxs #mahsa_amini və #mahsaamini həştəqlərindən istifadə edərək baş verənlərə qarşı etiraz ediblər.

Qeyd edək ki, Kürdüstan əyalətinin Saqqız şəhərindən olan Məhsa Əmini Tehranda əxlaq polisi tərəfindən döyüldükdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. 2 gü komada qalan gənc qızın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bundan sonra isə İranda etirazlar başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.