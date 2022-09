Vanqanın Putinlə bağlı ŞOK PROQNOZU: Dünya buna inanmayacaq - 2023-cü ildə...

Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etdiyi vaxtda bolqarıstanlı öngörücü Baba Vanqanın Prezident Valdimir Putin və 2023-cü illə bağlı verdiyi proqnozlar yenidən gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, maraqlıdır ki, Vanqa Putinin adını bilmədən onun barəsində proqnoz verib. Vanqa 1979-cu ildə yazıçı Valentin Sidorovla müsahibəsində bildirib ki, Vladimir və Rusiyanın şöhrəti dünyaya yayılacaq. Rusiyanı heç kim dayandıra bilməz. Putin dünyanın ağası olacaq.

Vanqa 2023-cü ildə Yerin orbitində dəyişiklik olacağını irəli sürsə də, səbəbləri barədə açıqlama verməyib. Vanqanın digər proqnozi Yerdə bu günə kimi görünməmiş miqyasda Günəş fırtınasının baş verəcəyi ilə bağlıdır. Vanqa 2023-cü ildə atom elektrik stansiyasında partlayış olacağını da irəli sürüb.

