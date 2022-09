Rusiyadan işğal edilmiş ərazilərdə keçirilən saxta referendumla bağlı açıqlama

“Ukraynada Donbas bəzi vilayətlərdə keçirilən referendumdan sonra vilayətlərin Rusiya birləşdirilməsi prosesi sürətli olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov açıqlama verib. O bildirib ki, Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xersonda referendum keçirilir. Peskov bildirib ki, referendumdan Rusiyaya birləşmək barədə qərar çıxarsa, həmin ərazilər Rusiyanın əraziləri hesab ediləcək:

“Ukrayna vilayətləri təkrar ələ keçirmək üçün cəhd etsə, bu, Rusiyaya edilmiş hücum kimi qəbul ediləcək”.

Qeyd edək ki, Rusiyanın işğal altındakı torpaqlarda qurduğu dairələr Donetsk, Luqansk, Zaparaojye və Xersonda saxta referendum təşkil edir.

