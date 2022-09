"Unibank"dan daha bir yenilik - Hədəfinə çat və əlavə qazanc əldə et!

"Unibank" ölkə bank bazarı üçün bir ilk olan onlayn məhsulunu müştərilərin istifadəsinə verib.

Bankın "UBank" mobil tətbiqində təqdim etdiyi “Topla” rəqəmsal məhsulu sizə arzularınızı reallaşdırmaq istiqamətində hədəflərinizə çatmaq üçün pul yığmağa imkan verəcək. Bu məhsulu onlayn depozit hesabınız kimi də qəbul edə bilərsiniz. Çünki seçdiyiniz müddətdə hədəflədiyiniz vəsaiti onlayn daxılınıza yığdığınız halda, bank sizə illik 7%-dək bonus verəcək. İstədiyiniz yerdə, istədiyiniz vaxtda onlayn daxılınıza minimal məbləğlə pul yığmağa başlaya və seçdiyiniz müddət ərzində hədəf məbləğinizi toplayaraq, əlavə faizlər qazana bilərsiniz.

“Topla” yığım məhsulunun üstünlükləri nədir?

İlk olaraq Android istifadəçiləri üçün yaradılan bu imkandan yaxın günlərdə iOS istifadəçiləri də faydalalana biləcək.

