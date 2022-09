Bugünlərdə baş məşqçisi Aleksey Baqanı istefaya göndərən "Sumqayıt"da komandaya rəhbərlik edəcək yeni çalışdırıcının adı məlum olub.

Metbuat.az Fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, "Gənclik şəhəri" təmsilçisi illər öncə "Standart" və "İnter" (hazırkı "Şamaxı") kimi Azərbaycan klublarında çalışmış gürcüstanlı mütəxəssis Kaxaber Tsxadadzeyə tapşırılıb.

Hazırda tərəflər arasında danışıqların son detalları müzakirə olunur.

