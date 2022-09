50 il sonra İtaliyanın əhalisi 11,5 milyon nəfər azalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Milli Statistika İnstitutu (ISTAT) 2021-ci il üçün əhali təxminlərini yeniləyib.

Məlumatlara görə, 2021-ci il yanvarın 1-də 59,2 milyon nəfər olan İtaliyanın əhalisi 2030-cu ildə 57,9 milyon nəfərə qədər azalacaq.

Gələcəkdə İtaliyanın əhalisi 2050-ci ildə 54,2 milyon nəfər, 2070-ci ildə isə 47,7 milyon nəfər olacaq.

50 ildən sonra ölkə əhalisinin 11,5 milyon nəfər azalacağı proqnozlaşdırılır.

