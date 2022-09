PSJ-nin prezidenti Nasser Əl-Xəlaifi növbəti dəfə Avropa Superliqası haqda danışıb.

Metbuat.az Fransa mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o deyib: "Avropa Superliqasını yaratmaq istəyən komandalar UEFA turnirlərində iştirak edir və orada uğurlarını qeyd edirlər. Hər şey yaxşıdır. Hazırda Superliqa deyilən bir turnir yoxdur və olmayacaq”.

