Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Ukrayna və Rusiya arasında baş tutan əsir mübadiləsi zamanı 215 şəxs əsirlikdən azad olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 ay əsirlikdə qalan əsgərlərin son görünüşü dünya gündəmindədir.

Belə ki, "Azov" müdafiəçisi Mixail Dianovun əsirlikdən əvvəlki və sonrakı görüntüləri dünya mediasında da yer alıb.

Mixail Dianov Azovstaldakı döyüşlər zamanı ağır yaralanıb. Onun hər iki ayağına güllə dəyib, bir əlinin sümüyü sınıb. Əsirlikdə qaldığı müddətdə isə ona müalicə edilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.