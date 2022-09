Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda yük avtomobili Dövlət Gömrük Akademiyasının əməkdaşını və tələbəsini vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Zabrat-Maştağa yolunda qeydə alınıb.

Qəza nəticəsində Akademiyanın 2004-cü il təvəllüdlü tələbəsi vəfat edib. Elvin akademiyanın II kurs tələbəsi idi.

