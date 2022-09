"ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyini birtərəfli bəyanatlardan çəkinməyə çağırırıq" - XİN

"ABŞ səfirliyini bu kimi həssass məsələlərdə məsuliyyətli mövqe nümayiş etdirməyə, Ermənisanın xeyrinə olan birtərəfli bəyanatlardan çəkinməyə çağırırıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-nin mətbuat xidmətinin yaydığı şərhdə deyilir:



"Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyinin bu ilin 23 sentyabr tarixində ölkənin ictimai televiziyasına verdiyi birtərəfli və real vəziyyəti təhrif edən açıqlaması ciddi təəssüf doğurur.

ABŞ səfirliyini bu kimi həssass məsələlərdə məsuliyyətli mövqe nümayiş etdirməyə, Ermənisanın xeyrinə olan birtərəfli bəyanatlardan çəkinməyə çağırırıq.

Bu qəbildən olan yanaşma regionda sülh gündəliyinin irəli aparılmasına xidmət etmir, əksinə Ermənistandakı revanşist və separatist meylli dairələrin həvəslənməsinə və beləliklə də bölgədə gərginliyin artmasına səbəb olur.

Eyni zamanda, bu kimi mövqe Ermənistan və Azərbaycan arasında normallaşma prosesində rol oynamağa çalışan ABŞ-ın neytrallığına və qərəzsizliyinə kölgə salır" - açıqlamada deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.