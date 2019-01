[ 01 İyun 2015 23:09 ]



Bakı-APA. İyunun 2-də Minskdə Ukrayna üzrə təmas qrupunun görüşü keçiriləcək.

APA-nın RİA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Belarus XİN-in mətbuat katibi Dmitri Mironçik bildirib.

“Görüş və danışıqlar sabah baş tutacaq. Hazırda tədbiri işıqlandıran jurnalistlərin akkreditasiya prosesi gedir”, deyə D.Mironçik bildirib.

Qeyd edək ki, iyun ayında Təmas qrupunun üç görüşü planlaşdırılıb.



