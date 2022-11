Türkiyədəki güclü zəlzələdə xəsarət alanların sayı artdı - YENİLƏNİB

Türkiyənin Düzce vilayətindəki zəlzələdən sonra xəsarət alanların sayı 46-ya çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, zəlzələ nəticəsində ölən yoxdur.

08:58

Türkiyənin Düzce vilayətində 5,9 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuataz xəbər verir ki, nəticədə 35 nəfər xəsarət alıb.

Təkan yerli vaxtla saat 04:08-də (Bakı vaxtı ilə 05:08) qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Düzce rayonunda, ocağı isə 6,8 km dərinlikdə yerləşib.



Yeraltı təkanlar İstanbul və Ankara şəhərləri daxil olmaqla ölkənin şimal-qərbində hiss olunub.

Türkiyə rəsmilərinin məlumatına görə, zəlzələ nəticəsində tələfat yoxdur. Düzcedə bir çox evdə çatlar əmələ gəlib, qismən dağıntılar var.

