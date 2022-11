"Dünyadakı krizin səbəbi nə Rusiyadır, nə də koronavirus".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Almaniya kansleri Olaf Şolts deyib. O bildirib ki, Rusiya- Ukrayna müharibəsi, pandemiya bu prosesi sürətləndirib. Hazırda dünyada müşahidə edilən iqtisadi krizin səbəbi Asiyadakı böyümədir.

"Asiya ölkələrində orta səviyyəli insanların sayında kəskin artım müşahidə olunur. Bu insanların alıcılıq qabiliyyəti də müvafiq olaraq artır".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.