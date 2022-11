"Qarabağ" futbol klubunun oyunçusu Musa Qurbanlı instaqram hesabından maraqlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ağdam təmsilçisinin çalışdırıcısı olan atası Qurban Qurbanovla futbol meydançasında çəkilən uşaqlıq fotosunu paylaşıb.

Onun bu fotosu izləyicilər tərəfindən də maraqla qarşılanıb.

