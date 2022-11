İrəvanda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin səfərinə etiraz olaraq aksiya keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Erməni KİV-ləri məlumat yayıb. Bildirilir ki, yüzlərlə etirazçı Putin əleyhinə şüarlar səsləndirib.

Qeyd edək ki, bu gün İrəvanda KTMT-yə üzv dövlətlərin zirvə toplantısı keçiriləcək. İclasa Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də qatılacaq. Onun Nikol Paşinyanla görüşü gözlənilir.

