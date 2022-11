““Evdə əlavə iş”, “evdən qablaşdırma”, “əlavə gəlir”" kimi başlıqlarla yaradılmış saxta iş elanlarına diqqət edin”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin bölmə rəisi, polis baş leytenantı Zeyni Hüseynov deyib.

“İnternetdə və ya sosial mediada rastlaşa biləcəyiniz saxta linklərdən, şirnikləndirici reklamlardan çəkinin!”, - deyə DİN rəsmisi bildirib.

