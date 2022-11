Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfərinə etiraz olaraq paytaxtda aksiya keçirilib.

Metbuat.az Hraparak nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Putin artıq KTMT-nin iclası üçün keçirilən binaya gəlib. Nəşr yazıb ki, prezidentin qorunması üçün ətrafda snayperlər yerləşdirib.

Qeyd edək ki, bu gün Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) sammiti keçiriləcək.

