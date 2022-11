"Qiymət artımı insanların belini bükür" - Ekspert

"İnflyasiya, qiymət artımı insanların belini bükür, kasıblaşdırır, real gəlirlər azalır, hökumət isə bu dərinləşən problemi görməzdən gəlməklə məşğuldur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı-ekspert Natiq Cəfərli deyib. Onun sözlərinə görə, pərakəndə satışda ərzaq məhsullarının ƏDV-si kəskin azaldılmalıdır. Bununla qiymətlərin tənzimlənməsi qaydaya düşə bilər:



"2022-ci ilin yanvar-oktyabr, yəni ilin ilk 10 ayında ölkəyə 33.806 ton ət məhsulları idxal edilib, bir kq ətin idxal qiyməti 3 manat 6 qəpik olub. Eyni dövrdə ölkəyə 15. 494 ton kərə yağı idxal olunub ki, bir kq kərə yağının idaxl qiyməti 9 manat 69 qəpik təşkil edib. Ət və ət məhsullarının, kərə yağının pərakəndə satışda çox yüksək qiymətlərlə satılmasının əsas səbəblərindən biri (korrupsiya, inhisarçılıq – bunlar xroniki xəstəliklər, bu sistemin üz qarasıdır, burası aydındır) məhz 18%-lik ƏDV-dir.

Aylardır ki, təklif vermişik, amma hökumət müzakirəyə belə çıxartmaq istəmir, çünki deməyə sözü, əks-arqumenti yoxdur – pərakəndə satışda ərzaq məhsullarının ƏDV-si kəskin azaldılmalıdır, 18%-dən 2%-ə endirilməlidir, bu qiymətlərin tənzimlənməsində ciddi rol oynayacaq".

Ekspert həmçinin qeyd edib ki, inflyasiya kasıblığa səbəb olub, hökumət isə bu problemi görməzdən gəlir:

"İnflyasiya, qiymət artımı insanların belini bükür, kasıblaşdırır, real gəlirlər azalır, hökumət isə bu dərinləşən problemi görməzdən gəlməklə məşğuldur. Ölkədə 30 ildə normal iqtisadi institutlar, sistem də qura bilməyiblər ki, inflyasiya ilə, məsələn, Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi kimi alətlərlə mübarizə aparmaq mümkün olsun – bizdə MB-ın uçot dərəcəsi formal, mənasız bir alətdir. Çünki MB-ın özü formal, hökumətdən asılı qurumdur, halbuki, MB dövlət qurumu olmalı, müstəqil siyasət yeritməlidir. Amma bu Mərkəzi Bankın da günahı deyil – ümumi sistem zay olandan sonra MB nə edə bilər ki?!",- deyə o bildirib.

