Türkiyə ordusunun Suriya və İraqda həyata keçirdiyi “Pənçə-Qılınc” hərəkatı nəticəsində məhv edilən terrorçuların sayı 254-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar açıqlama verib. O bildirib ki, antiterror əməliyyatı zamanı terrorçulara məxsus 471 hədəf məhv edilib. Qeyd edək ki, İstanbulda törədilən terror aktından sonra Türkiyə ordusu Suriyanın və İraqın şimalında antiterror əməliyyatına başlayıb.

