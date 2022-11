Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İsrailə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin tviter hesabında paylaşım edilib.

“Həlak olanların yaxınlarına başsağlığı verir və yaralananlara tezliklə şəfa diləyirik. Azərbaycan terrorizmin bütün forma və təzahürlərini qəti şəkildə pisləyir”, - paylaşımda bildirilib.

