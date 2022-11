Yaponiyadan möhtəşəm geridönüş: Almaniya məğlub oldu - VİDEO

Qətərdə keçirilən dünya çempionatının E qrupunun ilk turunda Yaponiya millisi Almaniya üzərində 1-2 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşün 33-cü dəqiqəsində Almaniya hesabda önə çıxıb. Belə ki, İlkay Gündoğan penalti zərbəsindən fərqlənib. 75-ci dəqiqədə Yaponiyanın heyətində çıxış edən Doan hesabı bərabərləşdirib.

Qarşılaşmanın 83-cü dəqiqəsində isə Asano Yaponiyanı hesabda önə çıxarıb. Bu, qarşılaşmada sonuncu qol olub. Beləliklə, Almaniya millisi gözlənilməz məğlubiyyətlə barışmalı olub.

