“Qarabağ” və Azərbaycan millisinin qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyev Almaniya yığmasının DÇ-dəki etirazı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bundestimin FİFA-ya etiraz fotosuna lağ edərək instaqram hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, Almaniya milli komandası FİFA-ya LGBT-nin “one love” sarğısı ilə çıxmağa icazə vermədiyi üçün etiraz edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.