Çində Covid-19-a rekord yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Səhiyyə Komitəsi ötən sutlka 31 655 yeni yoluxma aşkar edildiyini bildirib.

Bundan əvvəl rekord göstərici aprelin 14-də, 29 411 nəfərin yoluxması ilə müəyyən edilib. Ötən gün virus aşkarlanan şəxslərin 87%-i simptomsuz xəstələrdir.

