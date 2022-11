Qətərdə keçirilən dünya çempionatının E qrupunun I turunda Yaponiya millisi Almaniya ilə qarşılaşıb. Matç Yaponiya millisinin qələbəsi ilə bitib - 2:1.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyundan sonra yapon azarkeşlərin hərəkəti maraqla qarşılanıb. Belə ki, azarkeşlərin stadionu zibillədiklərini görən yapon tərəfdaşlar əllərində zibil torbaları ilə ətrafı təmizləyiblər.

Onların bu hərəkəti insanlar tərəfindən təqdir olunub.

