"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Həkəri çayı üzərində ölkənin ən böyük dəmir yolu körpüsünü tikir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhmdar Cəmiyyət məlumat yayıb.

Bildirilib ki, körpünün uzunluğu 418 metr, eni isə 6,5 metr olacaq.

