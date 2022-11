İngiltərədə xanım 60 yaşlı kuryer tərəfindən təcavüzə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 uşaq anası olan qadın sifariş verib. Onun sözlərinə görə, sifarişi yaşlı şəxs gətirib. Qadın bildirib ki, kuryer sifarişi təhvil verəndən sonra onun yaşını soruşaraq öpməyə çalşıb. Qadın hadisə barədə polisə məlumat verib. 33 yaşlı qadın polisə kuryerin onu dodaqlarından öpməyə çalışdığını deyib. Kuryerin 60 yaşında olduğu bildirilir.

Kuryerin davranışları müşahidə kamerası tərəfindən qeyd edilib.

