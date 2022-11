Bayden NARAHATDIR: Rusiya Ukraynada kimyəvi silahdan istifadə edə bilər

"ABŞ Rusiyanın Ukraynada kimyəvi silahdan istifadə edə biləcəyindən narahat olmağa başlayıb. Doğrudur, rəsmilər qaçılmaz təhlükənin olduğuna inanmır, lakin onlar deyirlər ki, Moskva Ukraynada mövqelərini itirməkdə davam edərsə, bu silahlardan istifadə edə bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, belə fikirlərlə nüfuzlu "Politico" nəşri çıxış edib. Qeyd olunur ki, Bayden administrasiyasının rəsmiləri qiymətləndiriblər ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin qoşunları mövqelərini itirməkdə davam edərsə, NATO ilə nüvə qarşıdurmasına əl atmazdan əvvəl ilk növbədə Ukraynada kimyəvi silahdan istifadə edə bilər.

Məsələ ilə bağlı məlumatı olan altı nəfərin sözlərinə görə, narahatlıqlar administrasiyanın müttəfiqlərin belə bir hadisəyə hazır olmasını təmin etmək, həmçinin kimyəvi maddələrin istifadə edildiyi zaman aşkarlama sistemlərinin istehsalına yeni resursları və sərmayələri səfərbər etmək tələbi ilə əlaqədardır.

"ABŞ çoxdan bilirdi ki, Rusiya kimyəvi silah potensialının artırılmasına sərmayə qoyur. Konqresin köməkçisinin sözlərinə görə, bu payızda senatorlar Rusiyanın kimyəvi silah ehtiyatı və Ukraynadakı təhlükə barədə məlumatlandırılıblar. Lakin onların Ukraynada potensial istifadəsi ilə bağlı narahatlıqlar ABŞ rəsmilərinin Rusiyanın mövqelərini itirməkdə davam edəcəyi təqdirdə qeyri-ənənəvi müharibəyə əl atacağına getdikcə daha çox inanmasına səbəb oldu"- deyə "Politico" yazıb.

Bu arada Birləşmiş Ştatlar Kiyevə milyardlarla dollarlıq təhlükəsizlik yardımı çərçivəsində kimyəvi, bioloji və nüvə qoruyucu vasitələri də təqdim edib .



