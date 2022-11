DÇ-2022-nin qrup mərhələsinin növbəti oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, G qrupunda İsveçrə və Kamerun milliləri qarşılaşıb. Oyun Avropa təmsilçisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.Qolun müəllifi Breel Embolo olub. O, qol vurandan sonra sevinməyib. Bildirilir ki, futbolçunun qola sevinməməsinin səbəbi onun Kamerun əsilli olmasıdır.

