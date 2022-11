Bakının Tofiq Abbasov küçəsi təmir edilib

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakının Nizami rayonunun Tofiq Abbasov küçəsini əsaslı təmir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.

Məlumata görə, təmir işləri küçənin Azər Manafov və Əli Vəliyev küçələri arasında yerləşən 640 metrlik hissəsində aparılıb. Təmir işləri 8 min kvadratmetrə yaxın sahəni əhatə edib. Bu zaman frezlənmə, yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi, mövcud piyada səkilərinin bərpası, yeni səki daşlarının düzülməsi, üfüqi nişanlanma xətlərinin, piyada zolaqlarının çəkilməsi işləri icra olunub. Bundan başqa küçə xüsusi parking yerləri ilə təmin olunub.

Bu il Nizami rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan və ümumi uzunluğu 6,25 kilometri təşkil edən 9 küçə təmir edilir.

