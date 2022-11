Andrey Vladimiroviç Sipilin Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev müvafiq Sərəncam imzalayıb.

Dövlət başçısının digər Sərəncamı ilə Andrey Vladimiroviç Sipilin Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Hərbi-texniki təminat məsələləri şöbəsinin müdiri təyin olunub.

