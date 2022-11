Reper Orxan Zeynallının (AİD) xanımı Ülviyyə Məmmədova onunla bağlı qalmaqallı status paylaşıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, instaqramda repçinin səhifəsini işarəliyərək bu sözləri qeyd edib:

"Orxan, xahiş edirəm, məni tək və sakit burax. Məni axtarma, narahat etmə! Sənin ikiüzlülüyünə həyatımda yeri yoxdur".

Qeyd edək ki, cütlük 2015-ci ildə ailə qurub.

