Bakı-Sumqayıt yolundakı yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən baş verən qəzada "Opel" markalı avtomobil yük maşınına çarpılıb. Nəticədə "Opel"in sürücüsü vəfat edib.

Məlumata görə, adıçəkilən avtomobilin sürücüsünün sükan arxasınbda qəfil ürəyi tutub. Bu səbəbdən qəza baş verib.

