Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasının ikinci ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin tviterində paylaşılıb.

“İki il öncə Kəlbəcər şəhəri də daxil olmaqla 147 yaşayış məntəqəsi Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun qələbələri nəticəsində işğaldan azad olunmuşdur. Hamımız üçün əziz olan bu gündə xalqımızı səmimi qəlbdən təbrik edirik. 25.11.2020 - Kəlbəcər”, - təbrikdə deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.