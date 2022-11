Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Aktauda Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkiyə və Gürcüstanın iştirakı ilə keçirilən görüşdə bəyanatla çıxış edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

Toplantıda, həmçinin nəqliyyat sahəsinə məsul şəxlər iştirak edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.