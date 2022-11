Çinin Sahil Mühafizə Xidmətinə məxsus iki gəmi Şərqi Çin dənizində mübahisəli Senkaku adalarına yaxınlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın rəsmi dairələri məlumat yayıb. Bildilir ki, gəmilər ada ətrafına yaxınlaşandan sonra Yaponiya ərazisinə daxil olub. Gəmilər Yaponiyanın balıqçı qayıqlarına yaxınlaşmağa cəhd ediblər. Yaponiyanın xəbərdarlığından sonra Çin gəmiləri geri qayıdıb.

Qeyd edək ki, Çin və Yaponiya Senkaku adalarına iddia edir. Adalar Yaponiyanın nəzarətindədir.

