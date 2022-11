İran Uelsi əlavə vaxtlarda 2 qolla məğlub etdi - YENİLƏNİB -2

Qətərdə keçirilən dünya çempionatının qrup mərhələsində II tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında B qrupunda İran və Uels yığmaları üz-üzə gəliblər.

Qarşılaşma Asiya təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Qollar isə 90+8-ci dəqiqədə, 90+11-ci dəqiqədə qeydə alınıb.

14:51

Uels və İran yığmaları arasında ilk 45+4 dəqiqə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar qolsuz bərabərliklə fasiləyə yollanıblar.

İlk 15 dəqiqədə İran komandası rəqib qapısından qol keçirsə də, oyundankənar vəziyyət qeydə alındığı üçün qol qeydə alınmayıb.

14:00

Qətərdə keçirilən dünya çempionatında Uels və İran yığmaları arasında B qrupunun II tur oyunu başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.