Artımdan sonra müəllimlərin maaşı bu qədər oldu - Nazir AÇIQLADI

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirliyi Emin Əmrullayev media nümayəndələri üçün keçirdiyi brifinqdə deyib.



"11 657 ibtidai sinif müəllimi sertifikasiyaya cəlb olunub. Onlardan 75%-i uğur qazanıb, 25%-i isə uğur qazana bilmədi. Uğur qazanan müəllimlərin maaşları artırılıb. 51 baldan yuxarı nəticə göstərən müəllimlərin sayı 3163 nəfərdir. Onların ortaaylıq maaşı (vergilərdən sonra) 831 manat olub. 48% müəllimlər 30-50 bal toplayıb. Həmin 5624 müəllimlərin əməkhaqqısı isə 686 manat civarındadır. Sertifikasiyadan keçməyən müəllimlərin maaşı dəyişməyib, 623 manat alırlar".



Nazir qeyd edib ki, müəllimin maaşı həm də dərs saatlarından asılıdır:

"Sertifikasiyada iştirak edən müəllimlər əsasən 18-24 saat arası dərsi var. Bu da 75% təşkil edir. 35% artımdan sonra onların maaşı 856 manatdır. Əgər müəllim 24 saatdan çox dərs deyərsə, sertifikasiyanın 35%-lik əlavəsi ilə orta hesabla 1140 manat maaş alır".



Nazir bildirib ki, 273 müəllimin dərs saatı 6 saatdan azdır:

"Bu müəllimlər sertifikasiyadan keçməyibsə, 131 manat, iştirak etdiyi təqdirdə balı aşağı olubsa, 144 manat, 35% əlavə alırsa 177 manat alır. Qısası, müəllimin dərs saatı az olanda, maaşı da az olur".

