Təhsil müəssisələrin istilik təminatı ilə bağlı vəziyyəti qənaətbəxşdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev media nümayəndələri üçün keçirdiyi brifinqdə deyib.

Nazir qeyd edib ki, 5 745 təhsil müəssisələrindən 508-i dizel yanacağı, 445-i elektrik enerjisi ilə, 2 334-ü odunla yerdə qalan hissəsi isə qazla isidilir.

