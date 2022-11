Bakıda "Toyota Prius" markalı avtomobil qəza törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Xətai rayonu, Xocalı prospektində qəza zamanı "Prius" parka girib.



