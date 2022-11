Qətərdə keçirilən dünya çempionatının qrup mərhələsində II turundan İran-Uelslə qarşılaşıb. Qarşılaşma İran millisinin qələbəsi ilə başa çatıb -2:0.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Əhməd Bin Əli" stadionunda maraqlı görüntülər qeydə alınıb.

Belə ki, tribunada Azərbaycan bayrağı da yer alıb.

