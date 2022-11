Türkiyə ordusu neft sahələrini bombalayıb? - ŞOK İDDİA

Türkiyə tərəfi Suriyada neft sahələrini hədəfə almayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindəki mənbə Röyters agentliyinə açıqlama verib.

Bildirilib ki, neft sahələri hədəflər arasında deyil. Qeyd edək ki, türk mütəxəssislər və xarici KİV-lər Türkiyə hava qüvvələrinin Suriyada ilk dəfə terrorçulara məxsus neft sahələrini hədəfə aldığına dair məlumat yayıb. Bəzi dairələr hesab edir ki, Türkiyənin bunu rəsmən açıqlamaması normal haldır. ABŞ ordusunun nəzarətində olan ərazilərdəki neft sahələrinin bombalanmasına dair rəsmi açıqlama vəziyyəti gərginləşdirə bilər.

Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında quru əməliyyatlarlarına hazırlaşır.

