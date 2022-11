Dərinin gözəlliyini və sağlam görünüşünü bərpa etməyin ən təsirli yolu estetik təbabətin prinsiplərinə əsaslanan, lakin ciddi cərrahi müdaxilədən istifadə etmədən peşəkar kosmetoloji üsullara müraciət etməkdir. Plastik cərrahiyyənin praktiki alternativi kimi kosmetologiya hər zaman öz önəmini qoruyub saxlayacaq. Hər bir müştəriyə fərdi yanaşan və ciddi qüsurlarla mübarizə aparan kosmetoloq peşəkar kosmetoloqdur

