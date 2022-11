Britaniyalı müəllimənin geyimi etiraz yaratdı - “Şagirdlərə belə nümunə olacaq?” / FOTO

Böyük Britaniyada açıq geyimlə məktəbə gedən 23 yaşlı müəllimə valideynlərin etirazı ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 yaşlı kimya müəlliməsi sinəsi açıq fotosunu sosial media hesabında paylaşıb. Sosial media fenomeni bildirib ki, o, açıq geyinməyi xoşlayır. Lakin məktəb rəhbərliyi də onu açıq geyindiyinə görə tənqid edib. 23 yaşlı müəllimə məsələ ilə bağlı sosial media izləyicilərinə sual verib. İzləyicilər də onu geyiminə görə tənqid ediblər. Etirazçılar bildiriblər ki, müəllimə şagirdlər üçün pis örnək olur.

