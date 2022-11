Pakistan-Dubay marşrutu üzrə uçan təyyarədə gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərnişinlərdən biri təyyarənin dəhlizinə uzanaraq dua edib. Bu zaman digər sərnişinlərin ona maraqla baxması, onu qəzəbləndirib. Heyət üzvləri qəzəbli sərnişini sakitləşdirməyə çalışıb. O isə pəncərələrə zərbə endirərək, oturacaqlara zərər verib. Təyyarə Dubaya eniş edəndən sonra polis həmin şəxsi ölkədən qovub.

