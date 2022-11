"Hər məktəbi kamera ilə təchiz etmək bizə daha çox informasiya verir".



Metbuat.az-ın məlumatın görə, bunu Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev media nümayəndələri üçün keçirdiyi brifinqdə deyib. O bildirib ki, nazirlik hər il daha çox məktəblərin kamera ilə təchiz edilməsinə çalışır: "Burada kamera və müdafiə təşkili məsələləri də var. Kiçik məktəblərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsində müəyyən çətinliklər var. Amma bu istiqamətdə də irəli gedəcək uzun yolumuz var".

