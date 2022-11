Çempionatda ilk qırmızı vərəqə - Qapıçı meydandan qovuldu

Xəbər verdiyimiz kimi, Qətərdə təşkil olunan dünya çempionatının qrup mərhələsinin II turunda Uels İranla qarşılaşıb. Matç İran millisinin qələbəsi ilə başa çatıb - 2:0.

Metbuat.az xəbər verir ki, DÇ-2022 başlayan gündən ilk dəfə bu matçda qırmızı vərəqə göstərilib.

Belə ki, 83-cü dəqiqədə Uelsin qolkiperi Hennessey cərimə meydançasından kənarda Tareminin zərbəsini dəf etmək istəyib. Bu zaman isə Taremi yerdə qalıb. VAR-ın xəbərdarlığı ilə qapıçı birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulub.

Nəticədə 90+9 və 90+11-ci dəqiqələrdə Uels rəqibin 2 qolunu qapısında görüb.

