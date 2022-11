Argentinaya qalib gələn ərəblərin sevinci bitmir - Şahzadə bu dəfə maşın payladı

Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Səudiyyə milli komandasının hər bir oyunçusuna maşın hədiyyə edib.

Metbuat.az "Marca" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Argentina üzərindəki qalibiyyətdir. Şahzadə futbolçular çempionatda qalib gəldikləri üçün "Rolls Royce Phantom" markalı avtomobil hədiyyə edib. Nəşr qeyd edib ki, avtomobilin qiyməti 500 min avrodur.

Qeyd edək ki, noyabrın 22-də Səudiyyə Ərəbistanı yığması Argentinaya 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Qələbə münasibətilə noyabrın 23- ü krallıqda bayram günü elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.